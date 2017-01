Previsto nella notte ripristino elettricità in tutte le Marche

Roma, 19 gen. (askanews) - Proseguirà senza sosta durante tutta la notte il lavoro della task force di 1.400 uomini messi in campo in Abruzzo da E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, impegnata a fronteggiare l'emergenza maltempo con quasi 600 mezzi operativi e più di 500 gruppi elettrogeni.

Nella notte - comunica una nota del gruppo - si prevede il ritorno dell'energia elettrica in tutto il territorio delle Marche, mentre la situazione rimane ancora complessa in Abruzzo, dove le condizioni meteo sono in miglioramento.

Restano ancora disalimentate circa 72.000 utenze che scenderanno a meno di 60.000 nella notte, grazie al lavoro incessante delle squadre.

La zona più colpita rimane quella della provincia di Teramo dove sono ancora da rialimentare 46.000 utenze. Nella provincia dell'Aquila si va verso la normalizzazione del servizio, mentre nel teatino permane la situazione di criticità per 13.000 clienti e nel pescarese per 13.000.

E-distribuzione opera in stretto contatto con le Autorità Locali e Regionali per gestire le situazioni più critiche con misure temporanee, anche attraverso l'installazione gruppi elettrogeni.