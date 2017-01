Roma, 13 gen. (askanews) - Pupi Avati e Arrigo Sacchi, Marina Salamon e Franco Angioni, Oliviero Toscani e Josefa Idem sono solo alcuni dei 48 relatori dell'evento straordinario che si svolgerà domani e domenica ad Ascoli Piceno. In due giorni - 14 e 15 gennaio - i più importanti formatori e coach italiani si alterneranno gratuitamente sul palco del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per un'iniziativa, "Dire e Fare", che ha un obiettivo benefico, raccogliere i fondi per ricostruire la palestra di Acquasanta Terme, uno dei Comuni più colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 - e un tema di grande attualità: "Formazione per il business e per lo sviluppo personale".

"Ascoli Piceno sarà per due giorni la capitale italiana della Formazione e del Coaching - commenta Guido Castelli, sindaco di Ascoli - grazie all'iniziativa "Dire e Fare" che il Comune ha patrocinato con piacere. Il terremoto ha colpito le nostre terre, ha distrutto vite e palazzi, ma la solidarietà si dimostra più forte del sisma. Con queste iniziative si capisce che rialzarsi è possibile, ripartire si può. Anche la professionalità di questi 48 leader, formatori di eccezione, aiuteranno i nostri cittadini a crederci. E con le donazioni raccolte si darà nuova vita a un luogo, la palestra di Acquasanta, dove ritrovarsi per fare sport diventa simbolo di rinascita. Per tutti".

L'evento, sabato e domenica, potrà essere seguito anche in diretta streaming. I posti al Teatro Ventidio Basso sono ormai in via di esaurimento. Tutte le informazioni per partecipare e per donare l'equivalente del biglietto sono reperibili sul sito direfare.org.