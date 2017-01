Roma, 12 gen. (askanews) - "Oggi si chiude l'acquisizione di Banca Marche da parte di Ubi Banca. Abbiamo già istituito un tavolo di confronto e collaborazione con le parti sociali e le associazioni sindacali e ho già chiesto un incontro con la nuova proprietà per affrontare i temi legati allo sviluppo del piano industriale dell'istituto bancario sul nostro territorio e discutere in particolare le questioni legate all'accesso al credito per le imprese marchigiane e il mantenimento dei livelli occupazionali, in un momento difficile per la nostra regione non solo per l'economia ma anche in vista della ricostruzione dopo gli eventi sismici che hanno colpito larga parte della nostra regione". Lo afferma il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli.