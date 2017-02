Roma, 18 feb. (askanews) - Due giornate, oggi e domani, per il passaggio di consegne fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche che sancisce la fine della prima fase di emergenza, a sei mesi dal terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il Centro Italia. Tragedia poi ripetutasi con le scosse successive e aggravata dall'emergenza neve delle settimane scorse. Due regioni che si sono ritrovate unite dalla tragedia del sisma ma anche dalla voglia di ricominciare e di recuperare normalità nei tempi di vita, di scuola, di lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, si legge in una sua nota, conclude così l'attività diretta di assistenza alla popolazione e supporto amministrativo sul campo: 43 mila pasti serviti e 2.936 verifiche di agibilità di edifici eseguite, attraverso l'impegno di 1.706 volontari. Le amministrazioni municipali, infatti, potranno ora usufruire delle assunzioni straordinarie di personale previste per i territori colpiti dal sisma. Restano comunque nelle zone colpite le squadre di tecnici regionali e degli enti locali per le verifiche di stabilità degli edifici. Importante anche la solidarietà dimostrata fin da subito dagli emiliano-romagnoli: sul conto corrente unico istituito dalla Regione a fine agosto le donazioni a favore dei territori e delle popolazioni colpite hanno toccato quota 655.000 euro.

"Al termine di questi primi sei mesi, il nostro impegno a fianco delle comunità non si interrompe - afferma nella nota l'assessore regionale alla Difesa del suolo e alla Protezione civile, Paola Gazzolo -, continueremo a stare al fianco dei territori feriti dalle scosse non solo partecipando alle verifiche sulla agibilità degli edifici, ma anche con progetti specifici di solidarietà e sostegno che verranno definiti d'intesa con i sindaci, le Regioni, la Protezione civile nazionale e il Commissario Vasco Errani". Per quanto riguarda l'intervento del volontariato, "hanno assicurato il loro contributo tutte le oltre 300 associazioni operative in Emilia-Romagna- sottolinea Gazzolo- e a ciascun volontario va il nostro grande ringraziamento: la nostra terra va fiera di loro". (Segue)