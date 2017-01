Roma, 23 gen. (askanews) - Terminata oggi operazione di salvataggio di tre persone, dei quali due ottantenni, rimaste bloccate da quattro giorni senza elettricità ne telefono in Frazione Farno di Acquasanta Terme.

I Carabinieri Forestali, a partire dalle 8, si sono recati in perlustrazione nelle Frazioni Fleno e Farno, ancora isolate nel territorio di Acquasanta Terme, per verificare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone. Dopo due ore di cammino a piedi con ausilio delle ciaspole, e neve superiore al metro di altezza, sono giunti in Frazione Farno e hanno trovato tre persone, due delle quali ottantenni ed un quarantacinquenne, isolati da quattro giorni, senza avere alcun contatto esterno. La famiglia era completamente priva di elettricità e strumenti di comunicazione con l'esterno come telefono o radio, ed unico mezzo di riscaldamento era il camino.

I due ottantenni erano provati dalla prolungata situazione di isolamento ed impauriti. Anche il cane meticcio della famiglia è stato preso in custodia dai Carabinieri Forestali, che lo hanno messo in salvo e lo daranno in affidamento ai familiari quanto prima.