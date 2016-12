Roma, 29 dic. (askanews) - Questo pomeriggio ad Ascoli Piceno, nella ex sede del Piceno Consind (Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) in via della Cardatura, si è inaugurata la prima sede dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, a servizio dei comuni della provincia colpiti dal sisma. Alla cerimonia, oltre al presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, la vicepresidente della Giunta regionale, Anna Casini, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Angelo Sciapichetti, il direttore dell'Ufficio speciale, Cesare Spuri e diversi sindaci e amministratori locali.