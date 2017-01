Roma, 23 gen. (askanews) - "Oggi le scuole ad Ascoli erano chiuse a seguito dell'emergenza neve, ma domani secondo il Governo cosa dovrei fare?". È una delle domande che - dopo l'intervento e la parziale smentita della Commissione Grandi rischi a proposito di dighe e terremoti futuri - il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, rivolge in una lettera al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni e alla ministra per l'Istruzione, Valeria Fedeli e al responsabile della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. "Il mio Comune - come il 99% di tutti gli altri - ad oggi non è riuscito a reperire le risorse necessarie per predisporre l'indice di vulnerabilità sismica che in queste ore la Commissione Grandi rischi ha richiesto per gli edifici strategici. Sono perizie che solo per le scuole della città che amministro costeranno circa un milione di euro. In attesa di trovare i soldi e di predisporre le perizie, i bambini devono restare a casa?". (Segue)