Roma, 20 gen. (askanews) - È stata firmata la convenzione tra i ministeri del Lavoro, dell'Economia e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, per la concessione degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori privati (compresi quelli agricoli), autonomi e titolari di impresa individuali, con misure a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e 26 ottobre scorso. Alle Marche sono stati assegnati 96,1 milioni di euro stanziati dal Governo nazionale. La modulistica sarà pronta nei prossimi giorni e le domande andranno presentate alla Regione. La lista dei beneficiari verrà inviata all'Inps, che provvederà al pagamento delle indennità ai lavoratori che hanno sospeso l'attività a seguito del sisma. "Risorse che recupereranno i mancati redditi dei lavoratori a seguito del terremoto che ha colpito l'Italia centrale - commenta il presidente Luca Ceriscioli, firmatario della convenzione per le Marche - Un segno di speranza per ripartire, forti della convenzione che lo Stato è vicino ai territori così duramente e lungamente devastati dagli eventi di questi ultimi mesi". I benefici verranno applicati per le imprese che hanno subito danni dai terremoti del 24 agosto e 26 ottobre 2016. Il periodo coperto dai trattamenti autorizzati dalle Regioni va dal 24 agosto al 31 dicembre 2016. Le indennità riconosciute riguardano la cassa integrazione in deroga per i lavoratori del privato (per gli agricoltori, le giornate non lavorate) e il contributo "una tantum" per gli autonomi. Appena sarà pronta la modulistica, la Regione Marche comunicherà subito le modalità di invio delle richieste.