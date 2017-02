Alle Marche 286,2 mln per primi interventi viabilità post-sisma

Roma, 3 feb. (askanews) - Al via il Programma degli interventi per il ripristino della viabilità nelle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto (Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria) redatto dall'Anas. Per le Marche sono stati stanziati 286,2 milioni di euro.

"Ringraziamo il Governo e Anas - ha commentato il presidente della Regione, Luca Ceriscioli che questa mattina ha partecipato all'incontro con il ministro Delrio e i quattro presidenti delle Regioni colpite dal sisma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Questo primo step che ci consentirà di svolgere gli interventi necessari a garantire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità compromessa dagli eventi sismici. Si tratta di interventi importanti nell'immediato, molto attesi dalla popolazione, perché permetteranno di ripristinare l'insieme di quei collegamenti che facevano parte del quotidiano della vita di tutti. Altrettanto significativo è l'approfondimento sul piano strategico che è un po' la seconda anima della ricostruzione: ripristinare i luoghi, ma dare anche delle opportunità di crescita. Da qui dobbiamo ripartire per realizzare un piano a medio termine per la sistemazione generale della viabilità marchigiana soprattutto per quanto riguarda il collegamento tra l'entroterra e la costa. Si tratta quindi non solo di riparazione, ma di scelte strategiche a favore delle aree terremotate. Per questo, nel corso dell'incontro di questa mattina abbiamo previsto un tavolo di lavoro operativo Regioni-Governo".

(Segue)