Roma, 27 feb. (askanews) - La giunta della Regione Marche ha approvato questa mattina il piano di risanamento trasmesso dalla società di Aerdorica e dato mandato alla vicepresidente Anna Casini di partecipare all'assemblea straordinaria dei soci di questo pomeriggio per approvare l'aumento di capitale. "Stiamo lavorando da mesi per salvare l'aeroporto - spiega la vicepresidente - un'infrastruttura strategica per la nostra regione. Oggi, durante l'assemblea dei soci, la Regione ha espresso parere favorevole all'aumento di capitale, proposta dall'amministratore delegato e approvata da tutti voti favorevoli e due astenuti. In particolare la Regione per poter sottoscrivere l'aumento di capitale deve attendere il perfezionamento dell'accordo transattivo tra Aerdorica e le banche creditrici, un accordo che prevede la riduzione del 60% del debito e l'esito della notifica alla commissione europea relativamente alla partecipazione all'aumento sociale. La Regione conferma che ha già individuato le risorse necessarie che possono essere rese disponibili immediatamente. La situazione dello scalo marchigiano resta difficile ma continuiamo a lavorare nell'interesse dei marchigiani, in particolare per le imprese seguendo il solco della legge e della massima trasparenza".