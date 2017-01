Maltempo, Viabilità Italia: neve sull'intera dorsale adriatica

Roma, 6 gen. (askanews) - Al momento, le precipitazioni nevose interessano l'intera dorsale adriatica, anche a quote basse, e stanno determinando la declatoria del codice rosso per la autostrada A14 nel tratto compreso tra Valvibrata e Vasto Sud, per la autostrada A25 nel tratto compreso tra Sulmona ed innesto A/14. Già da questa mattina, pertanto, sono stati predisposti adeguati filtraggi ai caselli autostradali intermedi per evitare l'afflusso dei mezzi pesanti e di tutti i restanti veicoli sprovvisti dei dispostivi idonei alla circolazione sul manto stradale innevato. E' quanto rende noto Viabilità Italia. Precipitazioni nevose,senza riflessi sulla viabilità, in A1 nel tratto tra Cassino e Caianello, in A14 tra Bari e Taranto, in A16 tra Candela e Benevento, in A24 tra Tornimparte e Teramo ed in Sicilia in A19 tra Mulinello e Caltanissetta. Tutti i mezzi operativi sono in azione per pulire il manto stradale.

Per la giornata odierna è attivo il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t, dalle ore 9 alle ore 22. Al riguardo il Prefetto di Potenza ha emanato l'ordinanza prot. n. 0000541 del 05.01.2017 con la quale si decreta il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli commerciali con massa a pieno carico superiore alle 7.5t, dalle ore 00.01 del giorno sabato 07 gennaio 2017 fino alle ore 24.00 del medesimo giorno, divieto che interessa tutte le strade statali e provinciali di quella provincia, con esclusione del tratto lucano dell'Autostrada A3. Analogo provvedimento è stato adottato dal Prefetto di Matera che ha disposto il divieto di circolazione per i veicoli per trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7.5t, da mezzanotte del giorno venerdì 06 gennaio 2017 fino alle ore 24.00 del giorno sabato 7 gennaio, relativamente alle seguenti arterie viarie: S.S. 407 Scalo Grassano, tratto km 42/km 25; S.S. 7 direzione Taranto; S.S. 7 raccordo Basentana; S.S. 655 sino al confine Potenza; S.S. 99 limite provincia di Bari; S.P. 3 tratto Km 0/Km 10; S.P. 1 Miglionico - Tre Cancelli; S.P. 271 per Santeramo in Colle; S.P. 78 Matera/Ginosa - Telespazio; S.P. 6 Matera/Gravina - Picciano; S.P. 8 Matera/Grassano. Dal divieto di circolazione, sono esclusi i mezzi che trasportano derrate alimentari, merci deperibili e di prima necessità; così come i mezzi di servizio, di soccorso e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti.