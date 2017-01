Roma, 15 gen. (askanews) - Al momento, pur nevicando, anche a quote basse, su varie arterie autostradali, non si segnalano criticità particolari per la circolazione e i mezzi sgombraneve sono in azione per pulire il manto stradale. Lo comunica in una nota viabilità Italia. Nel dettaglio, sulla A1 si registra nevischio lungo il tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino, sulla Panoramica sono in azione mezzi spargisale e la Società Autostrade consiglia di percorrere la Variante. Sulla A3 Salerno-Reggio Calabria c'è neve in diminuzione tra Atena Lucana e Lauria; permane filtraggio dei mezzi pesanti tra Falerna e Sibari. Sulla A16 nevicate abbondanti in atto tra Baiano e Candela che hanno determinato l'attivazione del filtraggio dei mezzi pesanti oltre 7,5 t. Sono in azione i mezzi spazzaneve. Sulla A14 nevischio in diversi tratti dell'autostrada driatica, tra San Lazzaro e Valle Rubicone, tra Gioia del Colle e Taranto. Sulla A19 Palermo-Catania nevischio in atto tra Enna e Dittaino. Transito con penumatici invernali o catene a bordo. Sulla A24 neve in atto tra Assergi e Colledara, mezzi d¡¦opera in azione e sulla E45 Orte-Ravenna neve in atto e mezzi spargisale in azione tra San Sepolcro e Verghereto.

Alcuni rallentamenti si registrano, in queste ore, per le nevicate in corso sulla viabilita statale del Centro-Sud Italia. Mezzi spargisale e sgombraneve dell¡¦Anas proseguono nella loro attivita per garantire la transitabilita.

Rallentamenti a causa delle precipitazioni nevose sparse si registrano in particolare su alcuni tratti delle seguenti strade statali: in Abruzzo sulla SS 652, Basilicata SS 19 e SS 7, Campania SS 18, SS 19, SS 7, SS 90 e SS 517 var, SS 87, SS 91 e SS 166, Molise sulla SS 650, SS 212, SS 17, SS 87, SS 645, SS 710, SS 711, Sardegna SS 442, SS 387, SS 127, SS 392, SS 128, SS 388, Sicilia SS 121, SS 118, A19, SS 120, SS 624, SS 285, Toscana SS 12, SS 3bis e Umbria SS 76, SS 77var, SS 73bis. Sulla A2 e in vigore il codice giallo tra gli svincoli di Sicignano (km 53.500) e Sibari/Firmo (208.000) ed il transito e consentito ai soli veicoli leggeri con dotazioni antisdrucciolevoli. Permane il Codice Verde tra gli svincoli di Campagna (km 36.000) e Sicignano (km 53.500) e tra gli svincoli di Sibari (km 208.000) e Falerna (km 304.000) dove il transito e consentito a tutti i veicoli con dotazioni antisdrucciolevoli a bordo. Una forte grandinata ha creato delle formazioni di ghiaccio sulla SS106 Jonica dal km 452 al km 457 in localita Ginosa (TA). Sono in azione i mezzi dell'ANAS.(Segue)