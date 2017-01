Roma, 10 gen. (askanews) - Mentre in diverse regioni italiane continua l'emergenza freddo e neve, il centro "Viabilità Italia" istituito presso il ministero dell'Interno continua il monitoraggio delle condizioni della circolazione stradale e ferroviaria lungo le principali vie di comunicazione del Paese.

Attualmente nevica con intensità variabile, ma senza disagi alla circolazione, sull'A5 Torino-Aosta, sull'A32 tra Rivoli e Bardonecchia, sull'A33 "Asti-Cuneo", A55 "tangenziali di Torino", sull'A6 tra allacciamento tangenziale sud di Torino e Ceva, lungo la A21 tra Torino ed Alessandria, sull'A26 tra bivio A26/diramazione A7 e bivio A26/SS 33 del Sempione, sull'A24 tra Assergi e San Gabrielle Colledara, sulla A14 "Bologna-Taranto" tra Valvibrata e Poggio Imperiale e tra Trani e Bari Sud, sull'A16 tra Lacedonia e bivio A16/A14, sull'A3 tra Padula-Buonabitacolo e Sibari.

Il centro Viabilità Italia "consiglia di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni meteo in atto ovvero previste lungo gli itinerari da percorrere e di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici in caso di necessità".

PREVISIONI METEO - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di nevicate, localmente fino al livello del mare, su Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, sopra i 200-400 metri sulla Calabria, e sopra 600-800 metri sulla Sicilia, ovunque con quota neve in graduale aumento, con apporti al suolo deboli, localmente moderati sulla Sicilia. Da questo pomeriggio sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati. Le temperature molto basse determineranno ancora diffuse gelate.(Segue)