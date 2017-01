Maltempo, criticità sulle strade. Stop ai mezzi pesanti

Roma, 7 gen. (askanews) - Viabilità Italia prosegue nel monitoraggio della grande viabilità interessata dalle precipitazioni a carattere nevoso e consiglia di mettersi in viaggio nelle zone interessate dalle intense precipitazioni nevose solo se strettamente necessario e di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici in caso di necessità.

Come per la giornata di ieri, le precipitazioni nevose interessano l'intera dorsale adriatica, anche a quote basse, e la Sicilia e stanno determinando la declatoria del codice rosso per la autostrada A14 nel tratto compreso tra Valvibrata e Termoli, con accumulo dei mezzi pesanti tra Loreto e Civitanova Marche, e nel tratto compreso tra Trani e Taranto, per la autostrada A25 nel tratto compreso tra Sulmona ed innesto A/14. In Sicilia la autostrada A18 risulta chiusa nel tratto compreso tra Acireale e Giarre, per incidente al Km 61 in direzione Messina, con deviazione del traffico lungo la S.S. 114.

Continuano, pertanto, i filtraggi ai caselli autostradali intermedi da parte delle forze di polizia per evitare l'afflusso dei mezzi pesanti e di tutti i restanti veicoli sprovvisti dei dispostivi idonei alla circolazione sul manto stradale innevato. Tutti i mezzi operativi sono in azione da giovedì senza sosta per pulire il manto stradale.

Si segnala che il Prefetto di Bari ha emanato l'ordinanza prot. n. 1100/Prot.Civ/2017 del 06.01.2017 con la quale viene fatto divieto di circolazione a tutti i mezzi pesanti, senza catene o pneumatici da neve, su tutte le strade statali e provinciali fino a cessate esigenze. È inoltre interdetta la circolazione dei mezzi privati sulle seguenti strade statali anche se muniti di pneumatici da neve o catene: SS. 96 nel tratto Altamura- Palo del Colle, SS 100 nel tratto Sammichele di Bari- Gioia del Colle, S.P. 18, S.P. 235 e S.P 236 nel tratto Cassano Murge- Jesce, fino a cessate esigenze.

