Roma, 19 gen. (askanews) - Con il freddo ed il gelo salgono a 1,066 milioni gli italiani a letto per l'influenza nella prima metà del mese di gennaio con il numero di casi stimati nella seconda settimana di 514.000 che si aggiunge ai circa 552.000 della prima settimana. E' quanto rende noto la Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto epidemiologico aggiornato InfluNet del 18 gennaio che fa salire a 2.964.000 il totale dei casi rilevati dall'inizio della sorveglianza. E' stato dunque superato il picco stagionale ed i casi risultano in leggera discesa anche se il livello di incidenza rimane elevato e pari a 8,47 casi per mille assistiti con la fascia di età maggiormente colpita che - sottolinea la Coldiretti - è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 15,22 casi per mille assistiti. In tutte le Regioni italiane - precisa la Coldiretti - è in corso il periodo epidemico anche se si osserva un'incidenza pari o superiore a 10 casi per mille assistiti in Piemonte, in Val d'Aosta, nella P.A. di Trento, in Emilia-Romagna, nelle Marche, nel Lazio, in Campania, in Basilicata e in Sardegna.(Segue)