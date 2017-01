"Massima vigilanza per animali in difficoltà, anche in strutture"

Roma, 8 gen. (askanews) - "Chiudere per quest'anno la stagione venatoria perché l'ondata di gelo e neve che si è abbattuta in questi giorni sul nostro Paese ha prodotto effetti pesantissimi sulla fauna, già in estrema difficoltà con numerosissimi animali ridotti allo stremo dal freddo e dalla fame": questo l'appello di Enpa ai presidenti delle Regioni, ai quali l'associazione chiede di applicare l'articolo 19 della legge 157 del 92 che "per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche" attribuisce loro la facoltà di fermare l'attività venatoria.

Enpa chiede alle istituzioni "un gesto di responsabilità di fronte ad una emergenza innegabile e straordinaria, che incide oltre misura sulla fisiologica mortalità degli animali nella stagione invernale".

(Segue)