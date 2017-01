Roma, 9 gen. (askanews) - Prosegue l'allerta maltempo nelle regioni del Centro-Sud d'Italia, dove le condizioni climatiche continuano ad essere molto critiche per via delle rigide temperature che stanno interessando, in particolare, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia e che persevereranno ancora per le prossime 24/36 ore. L'Anas fa sapere che "uomini e mezzi di Anas sono incessantemente al lavoro per garantire la transitabilità dei tratti innevati".

In Molise ieri sera è stata riaperta al traffico la strada statale 212 "della Val Fortore" nel tratto dal confine con la Campania fino all'innesto con la SS 645 presso Ponte torrente Tappino (dal km 49,670 al km 66,800), in provincia di Campobasso. Permangono alcune chiusure: SS 87 dal Km 173 al km 178; SS 212 dal Km 99 al Km 104; NSA 340 dal Km 250 al Km 258; NSA 278 dal Km 63 al Km 68; NSA 366.

In Puglia durante la notte uomini e mezzi di Anas hanno rimosso i cumuli di neve dalla sede stradale nel tratto Altamura - Toritto, mentre il tratto Toritto - Bari era stato riaperto già nel tardo pomeriggio di ieri. E' stato, quindi, ripristinato completamente il collegamento Altamura - Bari sul quale rimane in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Il tratto è aperto temporaneamente ai soli veicoli leggeri. Permangono le chiusure, per neve, della strada statale 7 tra i comuni di Laterza e Matera al confine tra Puglia e Basilicata, attualmente aperta esclusivamente al traffico locale.(Segue)