Roma, 16 gen. (askanews) - Continua a nevicare su molte zone d'Italia, in particolare sul versante Adriatico e sui rilievi del Centro-Sud. Il centro Viabilità Italia prosegue il monitoraggio dell'evolversi delle condizioni delle autostrade e delle strade extraurbane principali.

VIABILITÀ AUTOSTRADALE - Al momento le maggiori criticità per la circolazione stradale in autostrada si registrano in A14, dove per agevolare le operazioni dei mezzi antineve sono in atto i seguenti provvedimenti per i mezzi con massa superiore alle 7.5 tonnellate: divieto temporaneo di circolazione tra Civitanova Marche e Vasto sud verso Bari e tra Poggio Imperiale e Giulianova verso Bologna; accumulo in carreggiata tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara; accumulo in area esterna ai caselli di Poggio Imperiale e Vasto sud per chi viaggia in direzione nord e al casello di Val Vibrata in direzione sud. Inoltre è temporaneamente interdetto l'accesso per tutti i veicoli al casello di Lanciano. Ai mezzi pesanti che dalla Puglia sono diretti a Roma e Bologna si consiglia di percorrere l'A16 Napoli-Canosa e poi l'A1 Milano-Napoli; percorso inverso per chi viaggia in direzione opposta.

Nevica intensamente anche sulla A24 tra Assergi e Teramo e sulla A25 tra Pescina e Scafa-Alanno. Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve sono in atto i seguenti provvedimenti per i mezzi con massa superiore alle 7.5 tonnellate: sull'A24, divieto temporaneo di circolazione tra Castel Madama e Teramo verso Teramo e tra Teramo e Tagliacozzo verso Roma, con accumulo in carreggiata tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo; sull'A25, divieto temporaneo di circolazione tra Magliano dei Marsi e Pescara in entrambe le direzioni, con accumulo in carreggiata tra Chieti e Manoppello in direzione di Roma. Inoltre è temporaneamente interdetto l'accesso a tutti i veicoli ai caselli di Cocullo e Manoppello.

Nevicate anche lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria tra Polla e Lauria Sud e tra Sicignano e Sibari, senza particolari disagi per la circolazione.(Segue)