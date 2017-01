Roma, 10 gen. (askanews) - Sono proseguite anche nelle ultime ore le attività delle squadre Anas per liberare le arterie stradali ancora chiuse al traffico a causa della bufera di neve degli ultimi giorni. Nel corso della giornata i mezzi spargisale e spazzaneve di Anas sono intervenuti anche sulla viabilità comunale in provincia di Campobasso in Molise e in provincia di Chieti in Abruzzo. Anche nelle prossime ore le condizioni meteo non tendono ad un miglioramento con altre possibili nevicate nelle regioni del sud.

In Molise, dove l'Anas è al lavoro con 45 mezzi e 71 uomini, è stata ripristinata la viabilità sia lungo la strada statale 212 "della Val Fortore" - riaperta al traffico intorno alle ore 15.00 - dal km 99 al km 104, nel territorio comunale di Sant'Elia a Pianise (CB), sia la strada statale 87 "Sannitica", riaperta al traffico già dalle prime ore di questa mattina, tra il km 172 ed il km 178, nel territorio comunale di Casacalenda (CB). Inoltre, su richiesta del CCS (Centro Coordinamento Soccorso) e nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali, Anas ha prestato assistenza e soccorso a persone in difficoltà, rimaste isolate, anche in alcuni Comuni quali Ripalimosani, Matrice, Pietracatella e Sant'Elia Pianise. Il supporto di uomini e mezzi molisani di Anas ha portato anche allo sgombero della neve e alla pulizia del piano viabile lungo le viabilità di alcuni Comuni (tra i quali la strada provinciale 13 a Petrella Tifernina), oltre che per prestare supporto alle attività propedeutiche a restituire corrente ed acqua ad edifici che ne erano rimasti privi.

In considerazione dello stato di emergenza creato dalle eccezionali precipitazioni nevose abbattutesi anche sul territorio abruzzese, in particolare sulla provincia di Chieti, il Compartimento Anas del Molise sta continuativamente fornendo assistenza e supporto, collaborando con la Provincia di Chieti, al fine di sgomberare la strada provinciale 198 che da Schiavi d'Abruzzo porta a Castiglione Messermarino. Attualmente lievi precipitazioni nevose stanno interessando la zona di Termoli.(Segue)