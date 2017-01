Roma, 15 gen. (askanews) - È proseguito durante l'intera giornata l'impegno di Anas per garantire la transitabilità della rete stradale e autostradale in gestione diretta, come previsto dal piano neve concordato con le Prefetture, le Forze dell'ordine e gli Enti locali. Al momento il traffico sulla rete Anas nelle zone del Centro Sud Italia, dove sono in corso delle nevicate, seppur rallentato, prosegue regolarmente.

Sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo", dopo l'intensa nevicata avvenuta, tra Campania e Basilicata, in tarda mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, al momento le precipitazioni nevose sono scemate. Nel tratto tra Sicignano degli Alburni e Sibari, il transito è consentito solo ai veicoli leggeri muniti di catene a bordo o di gomme antisdrucciolevoli, è in vigore infatti un codice giallo.(Segue)