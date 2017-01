Roma, 6 gen. (askanews) - Isolate chiusure al traffico e alcuni rallentamenti si registrano in queste ore per le nevicate in corso lungo la rete delle strade statali e autostrade in gestione Anas nel Centro-Sud Italia. Mezzi spargisale e sgombraneve dell'Anas proseguono nella loro attività per garantire la transitabilità, come previsto dal piano neve concordato con le Prefetture, le Forze dell'ordine e gli Enti locali.

In Abruzzo, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose in corso, sono chiuse al traffico in provincia dell'Aquila la strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese", dal km 107 al km 149, e la strada statale 5 "Tiburtina Valeria", dal km 135 al km 155,7. Il traffico è rallentato per nevischio sulla strada statale 714 "Tangenziale di Pescara" dal km 0 al km 5,6. In Puglia, il traffico è rallentato sulla strada statale 96 "Barese" al km 103 a causa di un mezzo pesante posizionato di traverso. In Sicilia, il traffico è bloccato sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula" al km 305 per alberi sulla sede stradale caduti a causa del peso della neve. Sempre in Sicilia, lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, è stato riaperto al traffico il tratto all'altezza del viadotto Gurgazzi, dal km 129,199 al km 119,6, chiuso stamattina per un veicolo di traverso. (segue)