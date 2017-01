Su strada uomini e mezzi soprattutto in Abruzzo, Umbria, Marche

Roma, 17 gen. (askanews) - Dalla notte scorsa si sono intensificate le nevicate soprattutto nelle regioni del Centro Italia. Nonostante le condizioni meteo particolarmente avverse e caratterizzate da bufere di neve, proseguono senza sosta gli interventi su strada degli uomini e dei mezzi Anas, in particolare Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Toscana per garantire la transitabilità e prevenire qualsiasi disagio alla circolazione. Lo comunica l'Anas in una nota.

In Emilia Romagna e Toscana è chiusa a causa delle intense nevicate la strada statale 3bis "Tiberina" (E45) da Cesena Nord a Pieve Santo Stefano. I mezzi sgombraneve sono all'opera dalla serata di ieri per ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l'evolversi delle condizioni meteo.

Mezzi in azione anche sulle statali dell'appennino tosco-emiliano, dove non si registrano particolari criticità per la circolazione e si raccomanda l'uso dei dispositivi invernali: strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero", SS63 "del Valico del Cerreto", SS64 "Porrettana" e SS67 "Tosco Romagnola".

Nelle Marche è chiusa al traffico la strada statale 4 "Salaria" dal confine con il Lazio fino a Mozzano (Ascoli Piceno) a causa delle forti nevicate e di alcuni mezzi intraversati. Traffico rallentato sulla la ex strada statale 3 "Flaminia" da Cagli al confine con l'Umbria. Sulla strada statale 77 "Val di Chienti" si registrano rallentamenti tra Sfercia e Muccia a causa di alcuni veicoli fermi in corsia di marcia. Si transita comunque in corsia di sorpasso.

Nevica su tutte le altre strade statali delle Marche, ad esclusione della SS16 "Adriatica". Isolate criticità e rallentamenti si stanno registrando sui tratti più esposti. In Umbria si transita con catene montate sul valico di Bocca Trabaria, lungo la strada statale 73bis da San Giustino verso Urbino.(Segue)