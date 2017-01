Roma, 8 gen. (askanews) - Prosegue l'ondata di maltempo al Centro Sud con bufere di neve e forte vento su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia Nord-Est. Sulla rete stradale e autostradale in gestione diretta interessata dagli eventi meteorologici, sono continuate per tutta la notte le attività dei mezzi spargisale e sgombraneve dell'Anas.

In Abruzzo, resta ancora chiusa la strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese", dal km 107 al km 134, nel tratto da Pettorano-Sulmona a Roccaraso in provincia dell'Aquila. In Basilicata è chiusa la strada statale 7 "Appia" dal km 580 al km 591 per la presenza di veicoli di traverso. Per le forti nevicate sono chiuse in Molise la strada statale 87 "Sannitica" dal km 146 nel comune di Matrice (CB) al km 180 del comune di Casacalenda (CB); la strada statale 212 "del Fortore" dal km 104 al km 93 nel comune di Sant'Elia a Pianise (CB) e tra i km 49-66; la NSA 278 "Var. Riccia" dal km 63 al km 68 nel comune di Riccia (CB); la NSA 340 "Var. Riccia" dal km 249 al km 258 nel comune di Riccia (CB); la NSA 366 "ex SS645 - var. Campodipietra" dal km 9 al km 10 nel comune di Campodipietra (CB). (segue)