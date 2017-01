Roma, 17 gen. (askanews) - "Lavori socialmente utili per i richiedenti asilo? Si può fare, ma vanno tenute in considerazione le esigenze dei singoli territori. Certo, dobbiamo fare di tutto per favorire l'integrazione". Lo afferma il componente del direttivo dell'Anci Antonio Satta, segretario dell'Unione Popolare Cristiana (UPC). "Le situazioni non sono uguali in tutti i territori, ma le proposte di Minniti possono essere una base di partenza", conclude Satta.