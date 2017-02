Rozzano (Mi), 3 feb. (askanews) - Per il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la "grande sfida" del sistema sanitario nazionale è quella di portare il Meridione al livello del resto del Paese. Lo ha detto a margine di una visita all'Humanitas University, commentando l'ultima edizione dell'indagine annuale di Health Consumer Powerhouse che piazza il sistemi sanitario italiano al ventiduesimo posto su scala europea. "Da quel rapporto esce che l'Italia del Nord è top Europa e mondo, il Centro è in una situazione mediana e purtroppo il Sud è sotto la media europea. Questa è la grande sfida del Ssn e di chi ha a cuore la salute degli italiani: fare in modo che l'Italia meridionale riesca a essere alla pari del resto del Paese, per questo abbiamo puntato per esempio sui Lea a livello nazionale, sul piano vaccini e abbiamo sbloccato le assunzioni" ha commentato il ministro.