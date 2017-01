Milano, 18 gen. (askanews) - Zubin Mehta sarà sul podio del Teatro alla Scala di Milano per un mese, dal 23 gennaio al 1 marzo prossimi, dirigendo tre serate per la stagione sinfonica il 23, 24 e 25 gennaio, otto rappresentazioni di "Falstaff" di Giuseppe Verdi con Ambrogio Maestri e la regia di Damiano Michieletto dal 2 al 21 febbraio, e sette rappresentazioni di "Serata Stravinskij" (un dittico formato da "Le sacre du printemps" nella coreografia di Glen Tetley e da "Petrushka" in quella di Michail Fokin) dall'11 febbraio al 1 marzo. È la prima volta che l'80enne direttore d'orchestra indiano dirigerà un balletto al Piermarini.

Con questi appuntamenti si consolida ulteriormente il rapporto lungo 55 anni tra la Scala e Mehta, iniziato nel 1962 e sviluppatosi recentemente con numerosi concerti e le direzioni di "Aida" (2015) e "Messa da Requiem" (2016) di Giuseppe Verdi, e "Der Rosenkavalier" Richard Strauss (2016).

I concerti di gennaio presentano un programma viennese che si apre con i "Sechs Stücke op. 6" di Anton Webern, seguiti dalla Sinfonia n. 96 ("Il miracolo") di Franz Joseph Haydn e dalla Sinfonia n. 8 in do magg. D 944 ("Die Grosse") di Franz Schubert. I "Sechs Stücke" sono stati il brano di apertura del primo concerto di Mehta alla Scala, tenuto il 21 giugno 1962.