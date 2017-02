"Maroni non ha smantellato un sistema in cui va fatta pulizia"

Milano, 9 feb. (askanews) - "La Lombardia sta diventando la centrale operativa della criminalità organizzata che trova nella politica terreno fertile per perpetrare affari criminosi, inquinando in maniera irreversibile i ruoli strategici della pubblica amministrazione". E' quanto ha dichiarato la capogruppo M5S in Regione Lombardia, Iolanda Nanni, commentando la condanna a 13 anni e 6 mesi comminata all'ex assessore regionale lombardo alla Casa, Domenico Zambetti, ritenuto colpevole di voto di scambio con la 'ndrangheta, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.

"La politica ha gravi responsabilità perché è la prima che dovrebbe attivarsi per selezionare la propria classe dirigente ed espellerne i corpi estranei sui quali vige anche anche solo il sospetto di collusione con la criminalità organizzata" ha proseguito Nanni, aggiungendo che "Maroni non è stato in grado di smantellare un sistema lombardo in cui va fatta vigorosa pulizia, scarse sono le risorse stanziate sull'antimafia, a fronte del livello di corruzione e di possibili infiltrazioni criminose".

"Solo un governo regionale a 5 stelle potrà assicurare alla collettività lombarda il rispetto della trasparenza e della legalità nell'interesse dei cittadini" ha proseguito l'esponente pentastellato, sottolineando che "solo il M5S ha infatti dimostrato nei fatti, sinora, di sapere effettuare un controllo diretto sui propri esponenti, facendo pulizia al proprio interno (come ci insegnava il giudice Borsellino) di tutti coloro che sono raggiunti da episodi o fatti inquientanti, anche se non costituenti reato".