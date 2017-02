Milano, 27 feb. (askanews) - "Basta con questa manfrina. Noi della Lega Nord un candidato ce l'abbiamo già e si chiama Matteo Salvini". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto sull'endorsement di Silvio Berlusconi che oggi lo ha indicato come possibile leader e candidato premier di un'eventuale di coalizione di centrodestra.

"Amministrare una Regione non è semplice, è un impegno quotidiano e di credibilità", ha aggiunto il governatore del Veneto durante la conferenza stampa convocata nel quartiere generale milanese del Carroccio, in Via Bellerio, al termine del consiglio federale. "Apprezzo - ha sottolineato ancora Zaia - la dimostrazione di stima, ma questa storia sta penalizzando i veneti perché quando si va a trattare qualcosa la sensazione è che ci sia sempre un retropensiero. Lasciateci e lasciatemi governare in pace voglio portare autonomia in Veneto con il referendum".