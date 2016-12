Milano, 20 dic. (askanews) - Voleva solo un massaggio, un normalissimo massaggio alla schiena nella speranza di alleviare il dolore che lo affliggeva e forse un po' ingenuamente si è recato in un "centro benessere" a Busto Arsizio (Varese) dove, per aver rifiutato una prestazione sessuale non richiesta, sarebbe stato minacciato, aggredito e sequestrato per quasi un'ora dalla "massaggiatrice", dalla direttrice e dal titolare del centro, tutti di origine cinese. Protagonista della vicenda un pensionato 60enne delle provincia di Varese, "salvato" dai carabinieri della stazione di Busto che hanno denunciato in stato di libertà per sequestro di persona, violenza sessuale, lezioni personali e porto ingiustificato di armi i tre cittadini di origine orientale, tra i 40 e i 45 anni, tutti regolari sul territorio italiano.

Secondo quanto ricostruito dall'Arma, una volta entrato nel centro, il pensionato "invece del massaggio, subiva inequivocabili atti di natura sessuale da parte della massaggiatrice, che aveva l'evidente scopo di indurlo a consumare una prestazione sessuale". Di fronte al rifiuto dell'atto sessuale e poi del pagamento di un massaggio mai ricevuto, il 60enne era stato "minacciato e percosso dalla direttrice del centro", intimidito dal titolare armato di un martello e infine chiuso a chiave nel locale massaggi privo di finestre.

Fortunatamente, un residente dello stabile che ospita il centro benessere, ha sentito le grida dell'uomo e ha allertato i carabinieri che sono intervenuti liberandolo. Il pensionato ha quindi sporto denuncia mentre i militari hanno sequestrato il martello utilizzato per le minacce e le mutandine di carta che la massaggiatrice voleva far indossare al malcapitato pensionato che, nel corso dell'aggressione ha riportato lievi escoriazioni al braccio destro. I carabinieri stanno ora svolgendo accertamenti più approfonditi con lo scopo di verificare l'effettiva natura dell'attività svolta all'interno del centro.