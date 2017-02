Milano, 8 feb. (askanews) - Arriverà a metà pomeriggio la sentenza del processo a carico, tra gli altri, di Domenico Zambetti, l'ex assessore regionale lombardo finito alla sbarra per voto di scambio e corruzione. I giudici dell'Ottava Sezione Penale del Tribunale di Milano hanno chiuso il dibattimento e si sono ritirati in camera di consiglio: il verdetto, ha annunciato la presidente Maria Luisa Balzarotti, è previsto per le 17.00.

Il processo sulle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia arriva dunque a sentenza a quasi 5 anni dagli arresti, scattati a ottobre 2012. In manette, tra gli altri, era finito Zambetti, allora assessore alla Casa della giunta regionale presieduta da Roberto Formigoni. Per l'accusa, Zambetti - eletto nel 2010 con oltre 11 mila preferenza - avrebbe pagato le cosche della 'ndrangheta in cambio di un pacchetto di voti sicuri. Voti pagati - sempre secondo l'ipotesi accusatoria - al prezzo di 50 euro l'uno. Per l'ex assessore, la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 10 anni di carcere.

(segue)