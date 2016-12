Milano, 31 dic. (askanews) - Un 51enne italiano è stato sorpreso con hashish ed eroina in auto a Varese durante un normale controllo da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio.

Al momento del controllo il nervosismo dell'uomo, residente in città e incensurato, ha indotto gli agenti a effettuare un'approfondita perquisizione. Nel suo portafogli sono state effettivamente trovate dosi di eroina e hashish. A questo punto le perquisizioni sono proseguite nell'abitazione dell'uomo, dove sono state recuperate altre dosi eroina e di hashish, oltre a bilancini elettronici per pesarle e a materiale per confezionarle. Tutti elementi questi hanno reso chiaro agli agenti che la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio. Il cinquantunenne è stato così arrestato d'intesa con il pm di turno.