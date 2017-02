Milano, 21 feb. (askanews) - I finanzieri della compagnia di Gallarate hanno denunciato 17 persone, componenti di una banda che ricettava e comprava in Italia componenti per iPhone e smartphone contraffatti: l'operazione "Cellular crime" ha portato al sequestro di 11mila pezzi dal valore di oltre 1 milione di euro.

I finanzieri hanno acquisito informazioni su alcuni negozi che operavano sostituzioni e riparazioni di iPhone e smartphone utilizzando pezzi di ricambio contraffatti di produzione cinese, privi delle necessarie attestazioni di qualità, indispensabili per l'immissione in commercio nel territorio europeo. I materiali venivano acquistati da una società avente sede nella Repubblica di Malta, la quale poneva in vendita la suddetta merce attraverso specifici siti internet, veri e propri negozi on-line, e piattaforme di e-commerce.

