Milano, 12 gen. (askanews) - La Compagnia della Guardia di Finanza di Luino ha smascherato due pluripregiudicati, originari della provincia di Napoli, responsabili di truffe ai danni di diverse compagnie assicurative.

In particolare, le Fiamme Gialle, a seguito di una denuncia per truffa, hanno indagato su presunte irregolarità nella stipula di polizze assicurative per la copertura R.C.A., (Responsabilità Civile Autoveicoli), nonché effettuato controlli che hanno permesso, preliminarmente, di accertare come, diversi soggetti, originari ed effettivamente residenti in Campania, avevano invece dichiarato di essere domiciliati nel Comune di Luino.

Le indagini hanno permesso di accertare anche la contraffazione di numerosi certificati amministrativi e la fabbricazione di documenti d'identità falsi, utilizzati per la stipula di ulteriori contratti assicurativi di copertura R.C.A., al fine di celare l'effettiva proprietà dei veicoli.

L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha consentito di accertare la fabbricazione di 47 documenti falsi (carte di identità, patenti, certificati di proprietà, carte di circolazione, ecc.) e di segnalare all'autorità 17 persone per i delitti di sostituzione di persona, fabbricazione e possesso di documenti falsi e truffa ai danni delle Compagnie assicurative per un importo di alcune decine di migliaia di euro. I soggetti sono stati denunciati anche per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.