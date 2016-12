Milano, 20 dic. (askanews) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che prevede un contributo di 2 milioni di euro per l'apertura al pubblico di Casa Macchi, dimora storica di Morazzone, in provincia di Varese, donata al Fai dagli eredi Macchi. Oltre al restauro della villa, che oggi è stata visitata dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, è prevista la riqualificazione della viabilità e dell'accessibilità del centro storico, oltre alla realizzazione di parcheggi.

"E' il recupero delle nostre radici. Casa Macchi è una struttura straordinaria, lasciata in eredità al Fai, che con il contributo della Regione, apriremo al pubblico rendendola fruibile a tutti i cittadini" ha detto Maroni presentando questa mattina la proposta di Accordo di programma finalizzato alla rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico del Comune di Morazzone, con il restauro di Casa Macchi volto a consentirne la fruizione pubblica.

La Lombardia, ha osservato il presidente lombardo, "è una terra naturalmente proiettata verso il futuro, siamo la prima regione in Italia per numero di start up innovative, siamo i primi per la ricerca applicata e per aziende che si occupano di nuove tecnologie. Siamo 'avanti' e proprio per questo non dobbiamo dimenticare la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre radici. Noi come Regione stiamo lavorando proprio in questa direzione: tenere insieme passato e futuro".

"Nella riunione di giunta di ieri - ha ricordato Maroni - abbiamo approvato una delibera che stanzia 30 milioni di euro per la ricerca. Un intervento finalizzato a evitare che i nostri giovani ricercatori vadano all'estero e per incentivare il ritorno di quelli che sono partiti. Un intervento molto concreto, un investimento sul futuro".

Oggi invece, ha proseguito il presidente lombardo, "siamo qui per parlare delle nostre radici e dell'impegno per preservarle. Con il Fai c'è un grande lavoro di squadra che funziona in maniera magnifica. Sono certo che anche con villa Macchi, stabiliremo una collaborazione efficace". La delibera della giunta regionale prevede che del contributo di Regione Lombardia 1 milione di euro sia destinato al Comune e 1 milione di euro al Fai.