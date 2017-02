Roma, 13 feb. (askanews) - Debutta a Milano, proprio in tempo per festeggiare San Valentino, il Valtènesi Chiaretto 2016, il rosé della riviera bresciana del Garda dal colore vagamente affine al petalo di rosa, che torna sul mercato con la nuova annata. Oltre due milioni di bottiglie (+10% sulla scorsa annata) sono pronte per l'ormai tradizionale "déblocage" del 14 febbraio, regolato dal disciplinare di produzione di questo rosé dalla vocazione antica, la cui genesi si intreccia non a caso ad una lontana storia d'amore: quella tra la nobildonna gardesana Amalia Brunati ed il Senatore veneziano Pompeo Molmenti, grande appassionato di enologia. Nel 1885 il matrimonio tra i due portò Il Senatore Molmenti nei possedimenti dei Brunati a Moniga, in Valtènesi, dove nel 1896 codificò per la prima volta il procedimento produttivo del Chiaretto, la cui produzione era diffusa sul territorio fin dal '500 con la denominazione "claretto", stando ai testi dell'illustre agronomo bresciano Agostino Gallo (1499-1570).

Oggi in Galleria Vittorio Emanuele il déblocage in anteprima del millesimo 2016, ospitato da un'icona della tradizione gastronomica milanese come il ristorante Savini. E la campagna promozionale 2017 proseguirà allo Spazio Cobianchi di piazza Duomo 19, dove il Valtènesi Chiaretto sarà protagonista di iniziative e degustazioni come la "tre giorni" dedicata alla figura di Eleonora Duse, in programma dal 23 al 25 febbraio con anteprime letterarie, spettacoli teatrali e momenti enogastronomici. Dal 19 al 21 marzo il Consorzio tornerà per il terzo anno consecutivo al Prowein di Dusseldorf, dal 9 al 12 aprile a Vinitaly, mentre dal 2 al 4 giugno è in programma l'edizione del decennale di "Italia in Rosa", la più importante vetrina nazionale dedicata ai rosé in programma nel castello di Moniga del Garda, città del Chiaretto.