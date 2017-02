Milano, 15 feb. (askanews) - Il gruppo Uvet, polo italiano leader nel settore del turismo, ha acquisito il 100% di Settemari, tour operator attivo in Italia dal 1982, con un fatturato di 75 milioni di euro e un Ebitda 2016 di 1,8 milioni con previsioni di arrivare a 2,5 milioni nel 2017. Con questa acquisizione Uvet, che ha chiuso il 2016 con un giro d'affari di 2,43 miliardi di euro (+4%), un Ebitda di 16,9 milioni (+50%) e una posizione finanziaria netta negativa per circa 17 milioni, punta a proseguire nello sviluppo della multicanalità e a incrementare il proprio giro d'affari atteso per il 2017 a 2,73 miliardi (+12%), con un Ebitda di 26,6 milioni di euro (+57%). Settemari, nato a Torino 35 anni fa, è specializzato nella creazione e commercializzazione di pacchetti turistici, distribuiti da migliaia di agenzie su scala nazionale. Il Tour Operator conta attualmente circa 80 fra dipendenti e venditori, operativi su tutto il territorio nazionale. Uvet metterà a servizio del progetto Settemari la propria piattaforma tecnologica e la forza nella distribuzione.

"Attraverso questa importante acquisizione integriamo distribuzione e Tour Operating per rendere più organica e completa la filiera dei servizi alla clientela", ha spiegato Luca Patanè, presidente di Uvet che non ha voluto fornire indicazioni sul prezzo pagato per Settemari. Quanto alle prospettive di medio lungo termine, Patanè ha dichiarato di "non essere interessato alla quotazione o all'ingresso di partner finanziari. Sono stato contattato da fondi molto importanti come Cdp e Tamburi ma preferisco lo sviluppo con partner industriali. L'ingresso di fondi lo valuterò quando avrò deciso di quotarmi".

"Anno dopo anno abbiamo completato la gamma delle nostre proposte, dal Mediterraneo a lungo raggio, dal taylor made alla villaggistica fino ad approdare a grandi risultati che hanno segnato la storia del Tour Operating italiano, come il grande successo di Floriana a Marsa Alam. Oggi c'è un'altra tappa importante del nostro percorso: entrare a far parte di un gruppo leader sul mercato che è Uvet", ha dichiarato Mario Roci, amministratore unico di Settemari.