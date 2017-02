Milano, 23 feb. (askanews) - Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno sono state condannate dal tribunale di Milano per l'uso discriminatorio dell'espressione "clandestini" riferita a 32 richiedenti asilo che dovevano essere accolti nel territorio di Saronno. Il giudice, che ha accolto il ricorso delle Associazioni di volontariato Asgi e Naga, ha riconosciuto che l'affissione di cartelli contenenti le espressioni "Saronno non vuole clandestini"; "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse"; "Renzi e Alfano complici dell'invasione" costituisce una discriminazione.

L'associazione dei termini clandestini, si legge in un comunicato stampa delle due associazioni, ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull'ingresso e il soggiorno e richiedenti asilo, ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese temono, a ragione, di essere perseguitati, oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile. Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l'art. 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poichè "Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze - entrambe di rango costituzionale - di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica".

Nonostante la rimozione già avvenuta dei cartelli, al fine di garantire una effettiva protezione del diritto alla non discriminazione, il giudice ha disposto la pubblicazione della decisione, a spese della Lega, sia sul quotidiano locale "il Saronno" sia sul "Corriere della Sera". Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno sono state condannate al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di 5.000 euro per ciascuna associazione.