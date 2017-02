Milano, 22 feb. (askanews) - Il Comune di Cesano Maderno con l'Università Vita-Salute San Raffaele hanno costituito l'associazione senza scopo di lucro "Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo" presentata da Massimo Cacciari, professore emerito e fondatore della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele e dal sindaco di Cesano Maderno Pietro Luigi Ponti. È una grande casa per la ricerca umanistica, dove verranno riunite le attività più avanzate svolte dai docenti e dai ricercatori della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele e saranno promossi scambi con studiosi di altre discipline e da altre università, grazie a seminari e convegni internazionali, corsi di formazione, master e occasioni di riflessione aperte al pubblico.

Cuore del progetto del Centro Culturale è la concretezza della ricerca: gli studi sulla cultura europea diventano la lente d'ingrandimento per osservare le dinamiche del mondo contemporaneo, grazie alle attività del Centro Internazionale di Ricerca per la Cultura e la Politica Europea e di ICONE - Centro Europeo di Ricerca di Storia e Teoria dell'Immagine che intendono affrontare i problemi dell'identità europea, le ragioni fondamentali della crisi che l'Europa attraversa e le trasformazioni che la sua immagine ha conosciuto nel corso dell'età moderna.

Roberto Mordacci, professore ordinario di Filosofia Morale e preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, dirigerà il Centro Internazionale di Ricerca per la Cultura e la Politica Europea. "C'è più bisogno di Europa oggi di quanto non ce ne sia mai stato nella storia - ha detto - le questioni che urgentemente richiedono un'azione e una riflessione filosofica, politica e culturale sono complesse e impegnative: la giustizia oltre i confini, da quelli nazionali a quelli tra generazioni, generi ed etnie; la crisi ambientale; l'immigrazione e l'ethos di società multiculturali; la crisi delle istituzioni europee e la necessità di riformulare il progetto dell'Unione Europea; le ineguaglianze economiche e i disordini sociali che ne risultano, nei nuovi ghetti e nelle periferie; le tensioni sistemiche generate dall'economia capitalista e la necessità di sviluppo e crescita. Per affrontare queste sfide è di vitale importanza la cooperazione tra università, istituti di ricerca, attori politici e forze economiche: è in questa direzione che il nostro centro intende promuovere una profonda presa di coscienza culturale".