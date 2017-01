Milano, 26 gen. (askanews) - Con l'oboe di Mission, l'ultima colonna sonora firmata da Ennio Morricone cui è stata conferita la laurea honoris causa in Scienze della Musica e dello Spettacolo, e l'immagine di Alessandra Lavezzi e Flavia Roncalli, le studentesse morte di meningite e ricordate dal Rettore Gianluca Vago, si è aperta la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università Statale di Milano.

Stile asciutto e attentamente antiretorico quello scelto dal Rettore Vago per la sua quarta inaugurazione, "racconto minimo del valore di essere qui ogni giorno" lo ha definito, mettendo al centro l'idea "semplice ed enorme al tempo stesso" della "trasmissione ai giovani della conoscenza e del valore del dubbio" e sottolineando quanto il tempo trascorso in università debba essere "tempo di crescita, di riflessione, di critica e di cultura", perché "creare cultura e non solo professione è il mandato civico che le società assegnano alle università".

Presente nell'intervento del Rettore il riferimento al progetto del Campus nell'area di Expo, che "pur con qualche transitoria incertezza" sembra avere trovato le condizioni per la sua realizzazione. "Per noi questo progetto ha un valore straordinario - ha continuato Vago - dopo un secolo una nuova rinascita, una nuova città degli studi. Pensiamo possa averlo anche per la città tutta e forse per il paese".

Ripercorrendo l'anno trascorso, il Rettore ha citato il lavoro fatto per potenziare ulteriormente la formazione e la ricerca di ambito biomedico, il nuovo Centro di ricerca pediatrica realizzato con il supporto di Fondazione Invernizzi, l'aumento del valore delle borse di dottorato, le nuove iniziative didattiche, l'avvio dei lavori per la ristrutturazione degli spazi in via Mercalli e ha annunciato il progetto di riunificazione delle attività didattiche e di formazione professionale dell'intera area odontoiatrica, che potrebbe trovare una nuova sede all'Ospedale Niguarda, partner recente, ma già consolidato, della Statale.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze della musica e dello spettacolo a Ennio Morricone "per aver svolto un ruolo decisivo nell'allargare i confini del pensiero musicale innanzi tutto attraverso il suo lavoro di scrittura, capace come pochi di mettere in relazione universi espressivi lontanissimi tra loro". Infine, il Maestro Morricone ha eseguito il brano originale di sua composizione "Varianti per Ballista Antonio Canino Bruno", eseguito in prima assoluta dagli amici pianisti Antonio Ballista e Bruno Canino, e a loro dedicato. Il brano è stato illustrato tra la prima e la seconda esecuzione dallo stesso Morricone, ringraziato dall'ovazione di una commossa Aula Magna.