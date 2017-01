Università Bicocca: inquinanti minacciano cuccioli orso polare

Milano, 5 gen. (askanews) - Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca ha scoperto che il rischio rappresentato dai contaminanti organici persistenti (Pop) è mille volte superiore alla soglia di sicurezza per i cuccioli di orso polare che si nutrono di latte contaminato. Lo studio "Risk of Pop mixtures on the Arctic food chain", condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Disat) e del Dipartimento di Economia, Metodi quantitativi e Strategie di impresa (Dems), è stato pubblicato dalla rivista "Environmental Toxicology and Chemistry" della casa editrice statunitense Wiley.

Dato che alcune di queste sostanze inquinanti si accumulano nei grassi e il latte di mamma orsa è particolarmente grasso, il rischio per i cuccioli è di tre ordini di grandezza superiore alla soglia di sicurezza: in altre parole, almeno 1.000 volte di più. Gli inquinanti organici persistenti o POP (in inglese, Persistent Organic Pollutants) sono sostanze chimiche resistenti alla decomposizione in grado di essere trasportate a grandi distanze e di persistere nel tempo anche per decenni. Queste sostanze inquinanti tendono a spostarsi soprattutto verso le aree più fredde, ovvero i poli, e si depositano nei ghiacciai di montagna.

Le conseguenze sugli organismi colpiti sono gravi alterazioni che danneggiano il sistema endocrino, la riproduzione e lo sviluppo. Un esempio sono i casi di ermafroditismo fra gli orsi polari che si manifestano con una frequenza molto maggiore rispetto ad altre specie. Alcuni Pop sono stati indicati come i più pericolosi a livello planetario: è la cosiddetta "Sporca dozzina". Per combatterli, coordinandosi a livello internazionale, negli anni Settanta è nata la Convenzione di Stoccolma, alla quale hanno aderito quasi tutti gli Stati del mondo. (segue)