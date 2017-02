Milano, 9 feb. (askanews) - E' un voto positivo quello del Pd al piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività in Regione Lombardia e alla risoluzione ad esso allegata. "Positivo ma non esaustivo", ha commentato il capogruppo Enrico Brambilla rispetto al piano. "Per questo in Aula alla fine di febbraio presenteremo puntualmente emendamenti e ordini del giorno".

L'auspicio del Pd, in particolare, è che la valorizzazione del turismo lombardo, cominciata con Expo e portata avanti in questi anni, continui anche in quei territori non tradizionalmente vocati al turismo (come i laghi o la città di Milano) e che venga attivato il lavoro dell'Osservatorio istituito con la legge del 2015. "All'Osservatorio vanno date gambe per camminare, altrimenti si rischia di vanificare il suo ruolo di monitoraggio - ha affermato Brambilla - Speriamo che questo piano sia propedeutico a far partire tutta una serie di nuove azioni anche sui territori che sinora sono rimasti un po' ai margini dei grandi flussi turistici regionali, penso in particolare a quei territori che si sono impoveriti perché avevano una vocazione manifatturiera che hanno perso o si sono spopolati a causa della mancanza di servizi e di nuove opportunità: il turismo può servire a far ripartire le loro economie e le loro comunità. Serve - ha concluso - investire di più".