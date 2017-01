Milano, 9 gen. (askanews) - Il tribunale civile di Milano ha condannato il senatore di Area Popolare Roberto Formigoni a risarcire quattromila euro (oltre le spese legali) al Codacons per diffamazione. La vicenda si riferisce ad uno scontro sui filtri antiparticolato per le auto Diesel: all'associazione che sottolineava che l'uso dei filtri non avrebbe prodotto effetti antinquinanti e poteva addirittura essere controproducente, l'allora presidente di Regione Lombardia, Formigoni replicò che "il Codacons mi sembra un covo di ignoranti, è il solo a non sapere che i filtri antiparticolato sono l'unico ritrovato ultramoderno in grado di abbattere le polveri sottili", affermazioni che il giudice ha ritenuto "lesive della reputazione e dell'onore dell'associazione".

In una nota il Codacons ha spiegato "che le proprie affermazioni riguardanti questi filtri si basavano su approfonditi studi scientifici di settore, condotti da studiosi di spicco tra i quali il direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena, Stefano Montanari". "A fronte di tali affermazioni, Formigoni - ha spiegato invece il Tribunale - non ha mai provveduto a verificare l'autenticità del fatto posto a fondamento della critica formulata, limitandosi piuttosto ad un'aggressione del tutto gratuita dell'onore e della reputazione dell'ente destinatario della suddetta critica".