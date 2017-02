Convocate in audizione in Commissione assieme ad Atm e Fs

Milano, 16 feb. (askanews) - "Prima di pensare a fusioni a minestrone tra Trenord, ATM e FS si sciolga il nodo degli investimenti: i pendolari vivono quotidianamente l'inferno dei trasporti che anni di sciattume politico ha loro riservato". Così Iolanda Nanni, capogruppo del M5S Lombardia.

"Non ci sorprende la posizione favorevole del PD regionale su un'operazione meramente speculativa che potrebbe comportare una debacle sul trasporto pubblico locale, già messo in ginocchio dalle politiche della Giunta Maroni in Lombardia e del Governo Renzi a Roma," ha proseguito Nanni. "Noi invece pensiamo alle priorità dei cittadini lombardi che hanno bisogno di investimenti e di massiccio piano per la riqualifica di strade, ponti, infrastrutture ferroviarie e mezzi pubblici. L'operazione che Maroni e il Pd hanno in testa - ha detto Nanni - partorirà un mostro a tre teste che sarà solo in grado di paralizzare il trasporto pubblico locale portandolo al collasso".

Secondo l'esponente dei Cinque stelle, i cittadini "non tollerano più questo tipo di operazioni studiate a tavolino che non danno alcuna garanzia di riuscita perché prive di studi e rapporti con analisi dettagliata del rapporto costi/benefici. Per questo abbiamo convocato Trenord, Atm e Fs in audizione congiunta in Commissione Infrastrutture e in Commissione Bilancio".