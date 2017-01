Milano, 26 gen. (askanews) - Domani, venerdì 27 gennaio dalle ore 9 alle 17, in occasione di uno sciopero proclamato dalle sigle sindacali Or.S.A. Ferrovie, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl Trasporti e Faisa Cisal i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Non sono interessate le fasce di garanzia.

L'agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, è previsto un servizio di autobus sostitutivi senza fermate intermedie per i treni che non saranno effettuati tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Luino e Malpensa Aeroporto. Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale nelle stazioni, tramite i monitor e e gli annunci sonori. Sull'App Trenord si può seguire sempre la circolazione in tempo reale.