Incidente alle 6.08 in passaggio a livello di via della Ziziola

Milano, 28 gen. (askanews) - Un treno della linea ferroviaria Brescia-Parma/Cremona ha investito intorno alle 6 un'auto ferma fra le barriere del passaggio a livello di via della Ziziola a Brescia. Il conducente dell'auto è stato ricoverato in gravi condizioni, mentre a bordo del treno non c'è nessun ferito. Rfi, gestore della ferrovia, ha precisato che le sbarre erano regolarmente chiuse al momento del passaggio del convoglio tra Brescia e San Zeno-Folzano. La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 6.05 in questo tratto ed stato attivato un servizio di autobus sostitutivo. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, agenti della polizia ferroviaria e vigili del fuoco.