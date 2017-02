Milano, 13 feb. (askanews) - Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno arrestati tre cittadini albanesi dopo che nella loro camera in un piccolo ostello di via privata Giuseppe Ugolini a Milano, sono stati trovati cinquemila euro e circa seimila dollari Usa e canadesi in contanti, orologi, anelli, diversi bracciali, portafogli e borse griffate, smartphone e una ventina di profumi, oltre ad "attrezzi atti allo scasso". Due di loro, un 21enne e un 28 entrambi pregiudicati, sono accusati di essere gli autori di un furto in un appartamento di via Bernardo Rucellai dove sono stati immortalati il 5 febbraio scorso da una telecamera di sicurezza installata in casa. Il terzo uomo, un 25enne incensurato cugino del 28enne, è accusato insieme con gli altri due del solo reato di ricettazione.

Ai tre, i poliziotti sono arrivati nel corso di un controllo straordinario degli alberghi della zona, effettuato insieme con i tecnici dei vigili del fuoco che si sono concentrati sullo stato delle strutture e degli impianti.