Milano, 13 feb. (askanews) - I carabinieri hanno arrestato a Cinisello Balsamo (Milano) un 30enne pregiudicato marocchino, un'italiana 35enne e un suo coetaneo egiziano, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando oltre sette chilogrammi di cocaina e hashish.

Secondo quanto riferito dall'Arma, i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) sono intervenuti nell'area industriale di Cinisello Balsamo (Milano) dopo che era stato segnalato un insolito via vai nei pressi di un'auto parcheggiata, utilizzata da qualche giorno come riparo di fortuna da un uomo e una donna. Sotto i sedili anteriori dell'auto sulla quale c'era il 30enne pregiudicato, sono stati scoperti due panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 2,4 kg, e 35 panetti e 99 ovuli di hashish per un peso complessivo di oltre 4,5 chili. Dopo qualche ora, i militari sono riusciti a rintracciare la compagna del marocchino a casa di un egiziano dove aveva trovato rifugio a seguito dell'arresto del partner e del sequestro dell'auto divenuta abitazione di fortuna e centrale di spaccio. Nell'appartamento del 35enne, i militari hanno rinvenuto ulteriori 350 grammi di cocaina e dieci di hashish, oltre a quasi seimila euro in contanti.