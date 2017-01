Milano, 23 gen. (askanews) - Tre pregiudicati catanesi sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio del 36enne pregiudicato Luigi Piatti, compiuto il 30 luglio 2013. Secondo quanto riferì alla polizia la moglie della vittima, quel giorno, tre uomini con indosso delle pettorine della guardia di finanza effettuarono una "perquisizione" nella loro abitazione in via Mulas, nel popolare quartiere Adriano del capoluogo lombardo, e poi accompagnarono Piatti in cortile dove gli sparono un colpo di pistola all'addome, e poi si dileguarono.

Dall'analisi del traffico telefonico, dei filmati delle telecamere di sicurezza e del dna recuperato in un guanto trovato in via Mulas, gli investigatori della squadra mobile milanese sono risaliti prima al 41enne Salvatore Fabio Caltabiano, poi al 56enne Giuseppe Leotta e al 58enne Domenico Zanti. I tre sono stati arrestati tra Milano, Pavia e Misterbianco.