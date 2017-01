Roma, 25 gen. (askanews) - Le opere previste dal Master Plan dell'aeroporto di Milano Linate, riorganizzazione e sviluppo delle aree destinate all'attività dell'aviazione, riqualifica dell'aerostazione, recupero di aree funzionali prevedono, per la loro realizzazione, un importo complessivo di circa 500milioni nell'arco temporale del 2030. Il Master Plan, messo a punto da Enac, conferma gli attuali livelli di traffico di passeggeri all'orizzonte del 2030, pari a 10,5 milioni. Lo comunica una nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

"Il nostro sistema infrastrutturale aeroportuale è in crescita e sempre più competitivo. L'aeroporto di Milano Linate si configura come aeroporto di interesse nazionale per il bacino di traffico 'nord ovest' ed è classificato quale nodo della 'comprehnsive network' TEN-T in ambito comunitario. E' la dimostrazione che abbiamo 'capitali' in grado di competere in Europa, a beneficio soprattutto degli spostamenti dei passeggeri e delle merci. Stiamo lavorando per creare un sistema più organico e più efficiente dell'aeroportualità favorendo gli investimenti privati e incentivando la collaborazione tra i vari scali", ha commentato il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini.