Milano, 30 gen. (askanews) - "Non stiamo parlando di una holding che gestisce il traffico ma di una situazione totalmente polverizzata, perché non servono grosse organizzazioni quando c'é carne da macello pronta a fare qualsiasi cosa per raggiungere l'Europa: è come andare al supermercato a prendere la verdura, o pescare in uno stagno pieno di trote, riesce a farlo chiunque, è facilissimo. Dove c'è miseria si inserisce il business del crimine". E' quanto ha affermato il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini che, con il Pm Cecilia Vassena, ha coordinato l'inchiesta della squadra mobile di Cremona su una banda di trafficanti di migranti che aveva la sua base operativa a Milano.

"Questa è una goccia nel mare ma che dimostra cosa succede oggi, in un momento in cui il mondo respinge l'idea di integrazione siamo di fronte a una globalizzazione del male rispetto alla disperazione dei migranti" ha spiegato Boccassini, sottolineando che "è sintomatico che ci siano persone senza scrupoli che provengono da quegli stessi luoghi, che sono delle loro stesse etnie e che sanno esattamente da che cosa si fugge, che per soldi approfittano di persone disperate che chiedono aiuto per affrontare un viaggio del dolore sperando in un futuro migliore".